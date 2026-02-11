Roma News
Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per Soulé
Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per Soulé: il punto sugli acciaccati in vista del big match
Buone notizie illuminano il cielo di Trigoria in vista del delicato big match di campionato contro il Napoli. La Roma ritrova finalmente il suo leader tecnico: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra nella seduta odierna. L’attaccante argentino, smaltiti i recenti acciacchi fisici, si candida dunque per una maglia da titolare nella sfida del weekend. Un recupero vitale per i Giallorossi, che potranno affidarsi alla fantasia e al mancino della Joya per tentare l’assalto alla zona alta della classifica.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Secondo quanto riportato da LaRoma24, arrivano segnali di ripresa anche dal giovane Robinio Vaz, che ha svolto parzialmente la seduta con i compagni. Cautela massima, invece, per Matias Soulé: il talento ex Juventus segue un programma personalizzato per gestire una noiosa pubalgia, lavorando a parte insieme al centrale spagnolo Mario Hermoso. Resta però emergenza in altri reparti per il tecnico Gian Piero Gasperini: continuano il lavoro differenziato il mediano Manu Koné, l’esterno Stephan El Shaarawy, il centrocampista scozzese Lewis Ferguson e il bomber ucraino Artem Dovbyk, le cui condizioni preoccupano ancora lo staff medico capitolino.
LEGGI ANCHE: Napoli Roma, questione di spazi: la vertigine azzurra contro il labirinto giallorosso