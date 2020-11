La Sampdoria lavora a Bogliasco per l’ultima seduta settimanale. Come stanno i blucerchiati: le condizioni di Keita e Tonelli

La Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco per l’ultima seduta settimanale. Continuano le terapie per Keita Balde, individuale per Tonelli. Novità anche sul fronte Manolo Gabbiadini, alle prese nelle ultime settimane con un fastidio al basso ventre.

LEGGI IL REPORT DELL’ALLENAMENTO SU SAMPNEWS24