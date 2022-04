Allenatori italiani all’estero: Conte e Tedesco si confermano

Altre vittorie per Tottenham e Lipsia, i due italiano si confermano da Champions. Anche Ancelotti vince ancora

Altri due successi per confermarsi da Champions League, Antonio Conte e Domenico Tedesco continuano a far volare Tottenham e Lipsia. L’ex Inter trova la quarta vittoria consecutiva e, soprattutto, sfrutta la caduta dell’Arsenal: la sua squadra travolge l’Aston Villa per 4-0 in trasferta, i Gunners cadono in casa contro il Brighton e ora gli Spurs sono a +3, seppur con una gara in più. Tedesco, invece, colleziona il terzo successo nelle ultime quattro giornate e mantiene le distanze sul Friburgo, sempre a -3. Ed è successo di valore per il tecnico italiano all’estero, che batte la sesta forza della Bundesliga, l’Hoffenheim, con un netto 3-0.

Ancelotti risponde al Barça

Anche in Spagna, Carlo Ancelotti non abbassa la velocità di crociera e il suo Real Madrid continua a vincere. I Blancos non si fanno distrarre dall’appuntamento di Champions League contro il Chelsea e battono agevolmente il Getafe con un gol per tempo. Sono tre punti molto importante, anche perché permette di mantenere il Barcellona a 12 lunghezze di distanza a sette giornate dalla fine. E proprio i blaugrana hanno filo da torcere contro Alessio Lisci: il Levante vive una beffa atroce e rimane al penultimo posto. L’italiano va in vantaggio e ha l’occasione per il raddoppio ma Marti sbaglia un rigore, la sua squadra va sotto ma trova il 2-2 a sette dalla fine, in pieno recupero il gol del definitivo 2-3 di De Jong.

Riscatto Vanoli

Torna finalmente a vincere Paolo Vanoli, il quale non riusciva a trovare i tre punti da oltre un mese. Il suo Spartak Mosca non fallisce contro l’ultima in classifica, l’Arsenal Tula, e trionfa con un secco 3-0. Infine, ci sono sorrisi anche per Vincenzo Montella e il suo Adana Demirspor: contro l’Altay finisce 3-1, tra i marcatori c’è anche la firma di Balotelli.