Calciatori italiani all’estero: Grifo e Balotelli segnano ed esultano

Week-end positivo per gli italiani all’estero: goleade per il Psg di Donnarumma e Verratti e il Chelsea di Jorginho

Arrivano soltanto sorrisi dal week-end, nessuno dei calciatori italiani all’estero ha perso. E, anzi, c’è anche chi ha segnato: è il caso di Vincenzo Grifo e Mario Balotelli. Il primo ha messo la firma nell’1-2 del Friburgo sul campo dell’Eintracht Francoforte, il secondo ha realizzato a tempo scaduto il rigore del 3-1 contro l’Altay. Due reti fondamentali per gli obiettivi delle due squadre, impegnate nella corsa all’Europa: i tedeschi tallonano a tre punti il Lipsia al quarto posto, i turchi continuano ad inseguire il Basaksehir.

Goleade Psg e Chelsea

Tra Inghilterra e Francia, invece, gli azzurri collezionano due goleade. Chelsea e Paris Saint Germain trionfano segnando sei gol a testa, anche se gli italiani vivono gare diverse: Donnarumma e Verratti sono protagonisti nel successo dei parigini per 6-1 in trasferta contro il Clermont-Foot, Jorginho assiste dalla panchina al cappotto dei Blues contro il Southampton. Resta in panchina anche Emerson Palmieri, con il suo Lione che si salva in pieno recupero e agguanta un pareggio in extremis contro lo Strasburgo.

Sorrisi italiani

Finalmente si rivede Piccini, l’esterno torna dopo un mese di acciacchi e contribuisce al successo della Stella Rossa, che travolge il Radnicki per 4-1. Domenica a secco per Esposito, con il suo Basilea che pareggia per 2-2 contro il San Gallo, così come non giocano nemmeno Brignoli e Macheda nel Panathinaikos che batte l’Atromitos. Venendo alla Turchia, vincono tutti gli italiani: Viviano prende due gol ma il suo Fatih Karagümrük supera 3-2 il Kasimpasa, Okaka firma uno degli assist del 2-0 dell’ İstanbul Başakşehir contro il Sivasspor, Bertolacci assiste dalla panchina al 2-1 del Kayserispor contro il Goztepe.