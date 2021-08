Calendario Premier League 2021/2022: date, risultati, classifica

Il Calendario della Premier League 2021/2022: date, giornate, risultati e classifica del campionato inglese

Dopo Euro 2020, che ha visto la Nazionale inglese fra le protagoniste, sconfitta solo in finale dall’Italia di Mancini, nel weekend di Ferragosto il calcio inglese riparte con la Premier League 2021/2022. Diciannove squadre vanno a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dal Manchester City di Pep Guardiola.

Le date

La Premier League 2021/2022, 123ª edizione del massimo campionato inglese, inizia venerdì 13 agosto 2021 e si concluderà domenica 22 maggio 2022.

Per le varie giornate sono previsti diversi Friday Night, ovvero anticipi del venerdì sera, e Monday Night, posticipi del lunedì. A Santo Stefano ci sarà, come di consueto, il Boxing Day, il turno che si disputa all’indomani del Natale.

Le squadre

Alla Premier League 2021/2022 partecipano 20 squadre, 17 confermate rispetto alla passata stagione, più le 3 neopromosse dalla Football League Championship.

Queste le 20 squadre al via:

ARSENAL (8° posto nel 2020/2021);

(8° posto nel 2020/2021); ASTON VILLA (11° posto nel 2020/2021);

(11° posto nel 2020/2021); BRENTFORD (3° nella Football League Championship, promosso attraverso i playoff);

(3° nella Football League Championship, promosso attraverso i playoff); BRIGHTON (16° posto nel 2020/2021);

(16° posto nel 2020/2021); BURNLEY (17° posto nel 2020/2021);

(17° posto nel 2020/2021); CHELSEA (4° posto nel 2020/2021);

(4° posto nel 2020/2021); CRYSTAL PALACE (14° posto nel 2020/2021);

(14° posto nel 2020/2021); EVERTON (10° posto nel 2020/2021);

(10° posto nel 2020/2021); LEEDS UNITED (9°posto nel 2020/2021);

(9°posto nel 2020/2021); LEICESTER CITY (5° posto nel 2020/2021);

(5° posto nel 2020/2021); LIVERPOOL (3° posto nel 2020/2021);

(3° posto nel 2020/2021); MANCHESTER CITY (Campione d’Inghilterra nel 2020/2021);

(Campione d’Inghilterra nel 2020/2021); MANCHESTER UNITED (2° posto nel 2020/2021);

(2° posto nel 2020/2021); NEWCASTLE UNITED (12° posto nel 2020/2021);

(12° posto nel 2020/2021); NORWICH CITY (1° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League);

(1° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League); SOUTHAMPTON (15° posto nel 2020/2021);

(15° posto nel 2020/2021); TOTTENHAM (7° posto nel 2020/2021);

(7° posto nel 2020/2021); WATFORD (2° posto nella Football League Championship, promosso in Premier);

(2° posto nella Football League Championship, promosso in Premier); WEST HAM (6° posto nel 2020/2021);

(6° posto nel 2020/2021); WOLVERHAMPTON (13° posto nel 2020/2021).

Dove vedere la Premier League 2021/2022 in tv e streaming

La Premier League 2021/2022 sarà visibile in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà almeno 6 gare in diretta.

I pre e i post partita saranno affidati a Federica Lodi, che avrà al suo fianco in studio diversi ospiti che si alterneranno per raccontare il torneo e i suoi protagonisti.

Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.

Calendario Premier League 2021/2022: le 38 giornate

Il calendario della Premier League 2021/2022 è stato sorteggiato, con largo anticipo rispetto al passato, mercoledì 16 giugno, con la compilazione delle 38 giornate.