Roma, ciao ciao Mou: De Rossi ti cancella

De Rossi ha cancellato il lavoro di Mou in appena tre mesi a Roma: numeri straordinari per l’ex capitano giallorosso.

Empatia, gruppo, coesione e tantissime altre qualità che hanno permesso alla squadra di risalire la classifica e giocarsi le sue carte in Europa. In 13 gare ha ottenuto 29 punti, gli stessi del portoghesi ma in 20 partite. Sta tenendo il passo di Inter e Bologna, due tra le migliori sotto questo punto di vista. Si è guadagnato una rapida conferma anche per la prossima stagione, ma i pensieri sono tutti rivolti a questa con due obiettivi da centrare.