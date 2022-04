Allenatori italiani all’estero: Ancelotti mette le mani sulla Liga

Il Real vince e si porta a +15 sulle inseguitrice a sei giornate dalla fine. Tedesco è al terzo posto in Bundesliga

Carlo Ancelotti mette le mani sulla Liga. Il suo Real Madrid è sempre più primo in classifica: da una parte grazie al successo nello scontro diretto contro il Siviglia, dall’altra perché il Barcellona ha perso clamorosamente contro il Cadice. I Blancos sono così a 15 sul terzetto Barça-Siviglia-Atletico Madrid (con i blaugrana che hanno una gara da recuperare), a sei giornate dalla fine del campionato. Sempre in Liga, vittoria importante e convincente per il Levante: Alessio Lisci espugna il campo del Granada con un netto 4-1, ora la diretta concorrente per la salvezza è distante solo quattro lunghezze.

Colpo Tedesco

In Bundesliga, invece, continua la scalata in classifica di Domenico Tedesco. Dopo aver superato il Borussia Dortmund, il Lipsia vince un altro scontro diretto: la squadra del tecnico italiano all’estero batte 1-0 il Bayer Leverkusen in trasferta e compie il sorpasso in classifica, portandosi così al terzo posto e legittimando la candidatura in vista della prossima Champions League. Turno di campionato amaro, in Inghilterra, per Antonio Conte. Il Tottenham cade in casa contro il Brighton, ma gli Spurs restano in zona Champions grazie alla sconfitta dell’Arsenal: ora, però, si è fatto sotto anche il Manchester United, che ha agganciato i Gunners a tre punti dal leccese.

Crollo Montella

E’ una sconfitta molto pesante quella subita da Vincenzo Montella contro il Kasimpasa. Il tecnico perde Balotelli per espulsione, il suo Adana Demirspor viene travolto con netto 4-0 e ora si complica la corsa per un posto in Europa. Momento complicato anche per Paolo Vanoli in Russia: lo Spartak Mosca ottiene solo un 1-1 contro il Rubin Kazan, per l’allenatore italiano è arrivata appena una vittoria nelle ultime cinque partite disputate.