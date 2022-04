Real Madrid, la rimonta di Siviglia avvicina Ancelotti allo scudetto in Liga

La sconfitta del Barcellona e la rimonta contro il Siviglia aprono le porte dello scudetto al Real Madrid di Ancelotti

Ancelotti sta vivendo un’altra stagione formidabile al suo ritorno al Real Madrid. Con i Blancos ha vinto la decima Champions League per gli spagnoli ma mai è riuscito a trionfare nella Liga.

In questa stagione potrebbe essere la volta buona. Contro il Siviglia è arrivata una rimonta di grinta e cuore dei suoi ragazzi e complice anche la sconfitta contro il Cadice del Barcellona, la strada è sempre più spinata verso la vittoria del titolo in Liga. La rivincita più bella di Ancelotti che ha vinto in tutti i grandi campionati d’Europa e ora è pronto ad aggiungere in bacheca anche quello spagnolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.