Barcellona, altra figuraccia: il Cadice espugna il Camp Nou. Crolla ancora la squadra di Xavi

L’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht ha lasciato diverse scorie nel Barcellona. Impresa storica del Cadice che espunga il Camp Nou con un gol di Perez Martinez al 48′ e si avvicina alla salvezza.

La squadra di Xavi, a -15 dal Real Madrid capolista, rischia ora di mettere a repentaglio pure il piazzamento Champions. In tal senso sarà determinante la sfida di giovedì in casa della Real Sociedad, sesta in classifica a cinque punti dal Barcellona.