Altobelli: «Immobile favorito per il titolo di capocannoniere»

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della lotta per il titolo di capocannoniere.

«È difficile individuare un favorito netto per la vittoria del titolo di capocannoniere. Ma mi sbilancio e dico Ciro Immobile, ancora una volta come nell’ultimo campionato. Lui è una sicurezza ed è il più indicato a trionfare ancora. Lo è sia per le qualità individuali che ne fanno un giocatore difficile da marcare in area e capace di colpi anche improvvisi. E lo è anche perché la Lazio ha due tra i centrocampisti più bravi d’Europa, Luis Alberto e Milinkovic Savic. Giocare con loro due e sfruttare il gran lavoro sulle fasce della squadra di Simone Inzaghi ti offre una garanzia di occasioni da gol in ogni partita. Per questo voto Immobile, anche se la concorrenza è di altissimo livello. Appena dietro metto Lukaku, Cristiano Ronaldo, Belotti e Dzeko».