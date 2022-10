Amarcord Udinese Atalanta, il poker del “fenomeno nerazzurro”

La vittoria dell’Atalanta di Giovanni Vavassori contro l’Udinese dove si fa notare il fenomeno Domenico Morfeo

Udinese Atalanta ha regalato molti sorrisi al popolo nerazzurro, ma le “goleade” non sono state inaugurate a partire dal ciclo Gasperini. L’esempio più ricorrente? Il poker dei Vavaboys.

Quarto posto momentaneo in classifica, calcio bello da vedere e giovani del settore giovanile finalmente in prima squadra. Contro l’Udinese debutta Berretta, ma soprattutto il ritorno del “fenomeno” Domenico Morfeo. Pronti via e l’Atalanta già dopo quattro minuti è avanti 0-2, e nonostante i bianconeri tentino la via del pareggio, il poker nerazzurro è pura formalità. Il match è diviso tra le doppiette di Ventola e Morfeo, ma anche Pelizzoli ci ha messo del suo parando tutto ciò che si poteva.