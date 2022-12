Amrabat: «In questo momento sto giocando nella Fiorentina. Ho molto rispetto per il mio club»

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina ora al Mondiale con il Marocco, ha parlato del suo immediato futuro

PAROLE – «È un grande onore essere associati a questi tipi di club. In questo momento sto giocando nella Fiorentina. Ho molto rispetto per il mio club, è una grande squadra. Ho un ottimo allenatore e un ottimo rapporto con il presidente Rocco Commisso, che mi ha portato alla Fiorentina, e anche con Joe Barone e Daniele Pradè. Ho molto rispetto per loro e per il club».