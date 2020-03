Il tecnico dell’Everton Ancelotti ha commentato in conferenza stampa l’espulsione rimediata contro il Manchester United – VIDEO

L’Everton ha conquistato un buon pareggio contro il Manchester United, ma a macchiare la dolce giornata di Carlo Ancelotti è stata l’espulsione che il tecnico dell’Everton ha rimediato. E alla prossima c’è il Chelsea.

«Non è stata la prima volta e non sarà l’ultima. Non manco mai di rispetto, ma può succedere. A fine partita ero un po’ nervoso e forse lo era anche l’arbitro. Abbiamo parlato tranquillamente dopo la gara, se sarò squalificato, pazienza. Ma a Stamford Bridge gli spalti sono molto vicini alle panchine, mi farò sentire», ha concluso scherzosamente Ancelotti in conferenza stampa.