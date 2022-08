Ancora panchina per de Ligt, la spiegazione di Nagelsmann

de Ligt parte ancora una volta in panchina. La spiegazione del tecnico del Bayern Monaco, Nagelsmann: «Al momento non devo cambiare»

Matthijs de Ligt non partirà titolare nemmeno nella prossima gara del Bayern Monaco contro il Wofsburg. Di seguito le dichiarazioni di Nagelsmann.

«Da allenatore, quando si cambia qualcosa, ci sono due cose da considerare: le prestazioni e la gestione del carico di lavoro. E al momento non ho motivi per cambiare qualcosa. Tutti in rosa sono importanti, ma non mi aspetto di cambiare formazione a meno che non accada qualcosa di straordinario».