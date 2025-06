Andorra-Inghilterra: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al RCDE Stadium andrà in scena la sfida tra Andorra-Inghilterra: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al RCDE Stadium di Barcellona si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Andorra-Inghilterra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Andorra (5-4-1): I. Alvarez; Borra Font, San Nicolas, Christian Garcia, Iann Oliveira, Marc Garcia; Vales, Pau Babot, Teixeira, Cervos; Cucu. Ct: K. Alvarez.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Chalobah, Colwill, Lewis-Skelly; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Madueke; Kane. Ct: Tuchel.

Orario e dove vederla in tv

Andorra-Inghilterra si gioca alle ore 18:00 di sabato 7 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO e in streaming su SKY GO e NOW. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.