André Silva piace anche in Turchia: il Galatasaray sulla punta del Milan

André Silva piace al Wolverhampton e non solo, anche il Galatasaray si è messo sulle tracce della punta del Milan: arrivano voci importanti dalla Turchia

Il Wolverhampton si è fatto avanti, ma adesso deve guardarsi dal Galatasaray. André Silva diventa un boccone prelibato sul calciomercato e lo seguono con attenzione anche in Turchia, stando alle voci che arrivano proprio dai media turchi. Silva piace al Galatasaray, alla ricerca di una punta di spessore per potersi confermare sia in Super Lig sia in Europa nella prossima stagione. Il Milan non sembra avere intenzione di vendere il calciatore, ma potrebbe farlo di fronte a una proposta interessante e che permetta di rientrare dalla spesa della scorsa estate.

Silva piaceva anche al Monaco e si era parlato di uno scambio nell’affare Falcao, ma per ora i monegaschi paiono lontani. Si cercano riscontri riguardo i rumors dalla Turchia, ma il Galatasaray potrebbe fare sul serio. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro e negli ultimi anni ha lavorato molto con il campionato turco, dove ha piazzato tanti dei suoi assistiti. Silva viene da una stagione così così col Milan, perché ha fatto bene in Europa League, ma in Serie A non è riuscito a imporsi. La cessione è piuttosto probabile.