Calciomercato estivo Serie A 2018: tutte le trattative di oggi live

Calciomercato Serie A 2018: tutte le trattative del momento live, ovvero tutti gli affari, squadra per squadra – acquisti e cessioni – relativi alla sessione estiva. Le ultimissime novità

Il calciomercato estivo 2018 è per la Serie A un evento quasi rivoluzionario: per la prima volta, infatti, la sessione di quest’anno sarà ridotta e durerà quasi un paio di settimane in meno rispetto al recentissimo passato. Così anche il nostro campionato, uniformandosi ad una decisione presa a livello europeo (già attuata dalla Premier League) ha ufficializzato che il mercato di questa estate parta il primo luglio 2018 e si chiuda il 18 agosto, il giorno prima rispetto all’inizio del campionato (19 agosto). Per le società un modo come un altro per ripensare alle proprie strategie, ma gli spunti non mancheranno. Ecco tutte le trattative di calciomercato più importanti di oggi.

CALCIOMERCATO LIVE 21 MAGGIO 2018 – La Juventus è su Mattia Perin, che potrebbe tappare il buco lasciato dal partente Gigi Buffon (con Wojciech Szczesny che resta comunque nei piani titolare): per l’estremo difensore del Genoa si tratta (leggi anche: CALCIOMERCATO JUVENTUS-PERIN: INCONTRO COL GENOA). Anche il Napoli alla ricerca di un portiere per il dopo-Pepe Reina (passato al Milan): si parla di Bernd Leno (Bayer Leverkusen) e Rui Patricio (Sporting Lisbona). Ancora poche novità in casa Roma, ma occhio alla possibilità concreta di arrivo di Mario Balotelli dal Nizza in attacco. L’Inter studia il rinnovo di Mauro Icardi e – soprattutto – il riscatto di Joao Cancelo dal Valencia prima di muovere le prossime mosse. Milan con la grana Gigio Donnarumma: il giovane portiere rossonero partirà per fare cassa e puntare a un al colpo? La Lazio saluta Stefan de Vrij: finirà in nerazzurro.

