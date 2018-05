Manca soltanto l’ufficialità ma, a meno di stravolgimenti dell’ultima ora, Gianluigi Buffon difenderà i pali del Paris Saint Germain la prossima stagione

Il futuro di Gianluigi Buffon è all’ombra della Torre Eiffel, ormai è cosa nota a tutti. L’ufficialità tarda ad arrivare, fondamentalmente, perchè il numero 1 è ancora sotto contratto con la Juventus. E’ prevista, quindi, per dopo il 30 giugno, data in cui scadrà il suo vincolo con il club bianconero. Le Parisien ha offerto ulteriori dettagli in merito, scrivendo di un contratto biennale e di una tourneè estiva a Singapore.

Molti si staranno chiedendo perchè Buffon abbia scelto il Psg, preferendo la proposta dei francesi a quelle di Boca Juniors o altre ipotesi più esotiche. Fondamentalmente per 3 motivi, legati ad aspetti tecnici, emotivi ed economici. I parigini andranno nuovamente all’assalto della Champions League, ossessione condivisa anche da Gigi, visto che la coppa dalle grandi orecchie è l’unico grande trofeo che manca nella personale bacheca del portierone. Poi perchè lo stipendio che percepirà in Francia non è certo di poco conto ed anche per la possibilità di essere il numero uno indiscusso, giocando con continuità e dimostrando di non essere soltanto un nome per la Nazionale. La nuova vita di Buffon.