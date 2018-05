Ingaggio Buffon-Psg: quanti soldi prenderà Gigi nel club francese?

Quanti soldi prenderà Buffon al Psg? Le cifre del contratto milionario del portiere classe ’78, pronto a vivere una splendida esperienza sotto la Tour Eiffel

Quanti soldi prenderà Buffon al Psg? Questa è la domanda di tutti. Quella dei tifosi più curiosi, degli appassionati del pallone, del popolo bianconero che augura il meglio ad uno dei suoi eroi degli ultimi anni. Il portiere lascia la Juventus per affrontare una nuova vita professionale, evitando per il momento la strada di diventare un dirigente bianconero, fianco a fianco al presidente (nonché amico) Andrea Agnelli. E’ tempo di voltare pagina, per tanti motivi: in primis la questione tecnica, con Buffon desideroso nonostante l’età di misurarsi ancora con il grande calcio internazionale. Ovviamente da protagonista e non da comparsa. E in secundis la questione economica: il portiere classe ’78 andrebbe a guadagnare la bellezza di 8 milioni di euro netti a stagione. Cifra destinata ad aumentare con eventuali bonus legati ai successi nel campionato francese ed eventualmente nel palcoscenico della Champions League.

Il passaggio di Buffon al Psg, oltre ad essere una grande operazione dal punto di vista tecnico, sarebbe anche e soprattutto un’operazione commerciale. Perché Parigi è pronta a diventare una delle capitali del calcio internazionale e anche per la Ligue 1, l’arrivo di un portiere della levatura di Gigi può essere un ottimo sponsor a livello europeo per il movimento francese. Per Buffon, poi, è l’occasione per strappare l’ultimo contratto importante della carriera: il biennale da otto milioni di euro a stagione è un motivo in più per non interrompere ancora il percorso da calciatore. Con questo accordo Buffon eguaglierebbe Manuel Neuer nella classifica degli estremi difensori più pagati al mondo (il tedesco percepisce otto milioni netti all’anno al Bayern Monaco). Chissà come la prenderebbero Areola e Trapp, che dovrebbero iniziare seriamente a guardarsi intorno per trovare un’altra sistemazione.