Gilardino, conferenza Genoa-Cagliari: «Gud e Retegui devono dimostrare di essere importanti»

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni:

SINGOLI «Vitinha sta bene e si è allenato durante la settimana. Non ha i 90 minuti ma penso possa essere anche lui della partita. Se ci sarà bisogno è un giocatore con caratteristiche importanti. Messias, Malinovskyi e Bani? Sono ancora fuori. Ci auguriamo per Messias e Malinovskyi che ci possono essere situazioni positive nelle prossime settimane. E’ normale che sono stati infortuni molto lunghi. Per Bani è molto lungo, non so se lo recupereremo per la fine del campionato. Matturro sta avendo un recupero veloce, è una piacevole sorpresa. Può essere che rientri prima delle due settimane».

GUDMUNDSSON E RETEGUI – «E’ naturale che sono due giocatori importanti per questa squadra ma devono dimostrarlo ogni partita perché Il calcio ti chiede quello. E’ una totale richiesta nelle partite dare risposte di sacrificio e di aiuto alla squadra oltre ad essere decisivi in tante situazioni. Questo è il contributo che mi aspetto da parte loro e che hanno fatto in modo positivo. Devono continuare a tenere alta questa mentalità. Loro sono i più avanti di tutti, sono i primi difendenti e quando hanno la palla devono determinare».

RANIERI – «E’ un allenatore che rispecchia il suo modo di essere e il suo modo di porsi in panchina. E’ una persona di grande spessore e questo si rispecchia nel modo in cui si approccia alla gara. La squadra percepisce questo atteggiamento e lo trasforma in campo. Ha ottenuto risultati eccellenti, ha vinto, è un allenatore di grande esperienza. Per me è un orgoglio e un motivo di grande responsabilità potermi confrontare con un allenatore del genere».

