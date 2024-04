Ranieri Cagliari, l’uomo della rinascita rossoblù: cosa filtra sul futuro

Claudio Ranieri e il Cagliari sono legati da un rapporto quasi simbiotico: è l’uomo della rinascita tra promozione, salvezza e futuro

La promozione dello scorso anno e la possibile salvezza in Serie A del Cagliari potrebbero essere viste come la fine di un ciclo, non è delle stesse vedute la società che vuole continuare anche l’anno prossimo con l’allenatore. Questi è quanto scrive La Gazzetta dello Sport.