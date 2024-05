Verona Torino, tifoso mima lo schianto dell’aereo di Superga: nel 2019 la Juve reagì così allo stesso gesto 

Nel corso di Verona Torino, un “tifoso” al Bentegodi ha mimato lo schianto dell’aereo di Superga, nel 2019 per il medesimo gesto la Juve reagì così

La domanda sorge spontanea, come reagirà il club? Continua a far discutere quanto accaduto ieri pomeriggio nel corso di Verona Torino. Mentre sul terreno di gioco la squadra allenata da Davide Baroni affrontava quella guidata da Ivan Juric, sulle tribune dello Stadio Marcantonio Bentegodi si consumava un qualcosa che nulla dovrebbe aver che a vedere con una manifestazione sportiva.

Poco prima del calcio d’inizio della seconda frazione di gioco della partita menzionata, un “tifoso” (per quanto questo termine dovrebbe esser rapportato a ben altri esempi) di casa, ha mimato infatti lo schianto dell’aereo di Superga. Il gesto, terribile, del supporters gialloblù è un chiaro riferimento alla tragedia del Grande Torino. Valentino Mazzola e i compagni persero la vita proprio a bordo di un apparecchio aereo nel lontano 1949.

Peccato, che lo sciagurato cenno abbia attirato – oltre le offese dei tifosi piemontesi sul posto – l’occhio degli smartphone, diventando istantaneamente virale su tutte le piattaforme social. Il filmato del “fan” ha infatti completato in poche ore il giro del web, facendo persino capolinea nell’ufficio stampa del Verona. La risposta della società scaligera non si è d’altronde fatta attendere, tramite una durissima condanna apparsa sui portali ufficiali del club.

Sono quindi in molti a domandarsi ora, quali potranno essere i “provvedimenti” promessi dell’Hellas nel messaggio. Un fatto simile accadde all’Allianz Stadium nel non lontano 2019. La Juventus per l’occasione dispiegò subito in campo un “daspo societario” di ben cinque anni, in seguito alla opportuna analisi dei circuiti delle telecamere dell’impianto sportivo. Per la prima volta in Italia un club bandì un tifoso dal proprio stadio. Il Verona seguirà l’esempio dei bianconeri?