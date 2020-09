Ansu Fati: «La nazionale un orgoglio. Sono contento»

Ansu Fati, divenuto il calciatore più giovane ad aver segnato con la nazionale spagnola, ha parlato al termine della sfida contro l’Ucraina.

«Sono molto contento, soprattutto per la vittoria della squadra, abbiamo fatto una grande partita in 90 minuti. È un orgoglio lavorare con Luis Enrique e con tutti i miei colleghi, mi hanno accolto a braccia aperte e con fiducia. Ora dovrà lavorare al massimo per tornare in nazionale. E al Barcellona dovrò allenarmi tanto e aspettare l’occasione per approfittarne».