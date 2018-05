Anticipi e posticipi Serie A: date e orari ufficiali

Serie A, anticipi e posticipi dalla 34a alla 37a giornata

Ecco la lista di anticipi e posticipi della Serie A. Juve-Napoli si gioca domenica 22 aprile alle ore 20.45. Lo ha comunicato la Lega Serie A che ha ufficializzato date e orari di anticipi e posticipi fino alla 37esima giornata.

34ª GIORNATA: Spal-Roma si gioca sabato 21 aprile alle 15. in questa giornata c’è anche Milan gioca in casa contro il Benevento alle 20.45. Domenica 22 aprile la supersfida di Torino alle 20.45 tra Juve e Napoli. Il Monday Night è il 23 aprile alle 20.45 con Genoa-Verona.

35ª GIORNATA: Fiorentina-Napoli è in programma per domenica 29 aprile alle ore 18 e Torino-Lazio alle ore 20.45. Il big match è invece Inter-Juve previsto per sabato 28 aprile alle 20.45 a San Siro.

36ª GIORNATA: Sabato 5 maggio alle 20.45 la Juventus gioca in casa contro il Bologna mentre il Milan incontra l’Hellas Verona alle ore 18. Domenica lunch match tra Udinese-Inter. Il posticipo di domenica sera è Cagliari-Roma.

37ª GIORNATA: Si inizia con Benevento–Genoa sabato 12 maggio alle ore 18, poi si prosegue con l’anticipo serale tra Inter e Sassuolo. Domenica alle 18 derby lombardo tra Atalanta e Milan. In serata, su richiesta del Napoli, le sfide in contemporanea degli azzurri e della Juve: Roma–Juve e Napoli–Sampdoria alle 20.45.

Calendario anticipi e posticipi Serie A dalla 34a alla 37a giornata

34ª GIORNATA

Sabato 21 aprile 2018 ore 15.00 SPAL – ROMA

Sabato 21 aprile 2018 ore 18.00 SASSUOLO – FIORENTINA

Sabato 21 aprile 2018 ore 20.45 MILAN – BENEVENTO

Domenica 22 aprile 2018 ore 12.30 CAGLIARI – BOLOGNA

Domenica 22 aprile 2018 ore 20.45 JUVENTUS – NAPOLI

Lunedì 23 aprile 2018 ore 20.45 GENOA – HELLAS VERONA

35ª GIORNATA

Sabato 28 aprile 2018 ore 18.00 ROMA – CHIEVO VERONA

Sabato 28 aprile 2018 ore 20.45 INTER – JUVENTUS

Domenica 29 aprile 2018 ore 12.30 CROTONE – SASSUOLO

Domenica 29 aprile 2018 ore 18.00 FIORENTINA – NAPOLI

Domenica 29 aprile 2018 ore 20.45 TORINO – LAZIO

36ª GIORNATA

Sabato 5 maggio 2018 ore 18.00 MILAN – HELLAS VERONA

Sabato 5 maggio 2018 ore 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA

Domenica 6 maggio 2018 ore 12.30 UDINESE – INTER

Domenica 6 maggio 2018 ore 18.00 SASSUOLO – SAMPDORIA

Domenica 6 maggio 2018 ore 20.45 CAGLIARI – ROMA

37ª GIORNATA

Sabato 12 maggio 2018 ore 18.00 BENEVENTO – GENOA

Sabato 12 maggio 2018 ore 20.45 INTER – SASSUOLO

Domenica 13 maggio 2018 ore 18.00 ATALANTA – MILAN

Domenica 13 maggio 2018 ore 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA

Domenica 13 maggio 2018 ore 20.45 NAPOLI – SAMPDORIA

Leggi anche: SQUALIFICATI E DIFFIDATI SERIE A

Leggi anche: PROSSIMO TURNO SERIE A