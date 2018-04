Prossimo turno Serie A 2017/2018: date e partite in programma

Qui di seguito il prossimo turno di campionato: date, anticipi, posticipi e match. Conclusasi anche la 34ª giornata di Serie A 2017/2018, il campionato si avvia spedito verso il finale. La 35ª giornata potrebbe essere quantomeno già decisiva per i destini della stagione di moltissime squadre: quando mancano ormai solo quattro partite alla fine, sono ancora parecchi i verdetti da decretare. Ultimo, ma non ultimo, quello relativo ovviamente allo Scudetto. La Juventus si troverà ad affrontare sabato sera così l’Inter nel Derby d’Italia: si prevede un San Siro infuocato. Il Napoli invece avrà di fronte il giorno dopo in casa l’ostica Fiorentina, in lotta per l’Europa League. Occhio all’anticipo Roma-Chievo, che potrebbe dire moltissimo in ottica Champions League e salvezza.

Alla domenica, prima ancora del Napoli (che giocherà alle 18) in campo il Milan in casa del Bologna, mentre nelle retrovie Crotone e Sassuolo si giocano un pezzo pensate della propria stagione – incontro che si prevede quantomeno decisivo – così come l’Udinese contro l’ormai spacciato Benevento, tutto questo mentre il Cagliari va in casa della Sampdoria. L’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini sfida il Genoa sperando di guadagnare posizioni e sperare nell’Europa ancora. Verona-Spal è il match clou della zona retrocessione: chi perde, può dire addio alla Serie A in pratica. Chiude la giornata Torino-Lazio, con i biancocelesti ancora a caccia di un piazzamento Champions (col vantaggio di conoscere già i risultati di Roma ed Inter).

Prossimo turno Serie A: 35ª giornata

28 aprile 2018, ore 15: ROMA-CHIEVO

28 aprile 2018, ore 20.45: INTER-JUVENTUS

29 aprile 2018, ore 12.30: CROTONE-SASSUOLO

29 aprile 2018, ore 15: ATALANTA-GENOA

29 aprile 2018, ore 15: BENEVENTO-UDINESE

29 aprile 2018, ore 15: BOLOGNA-MILAN

29 aprile 2018, ore 15: SAMPDORIA-CAGLIARI

29 aprile 2018, ore 15: VERONA-SPAL

29 aprile 2018, ore 18: FIORENTINA-NAPOLI

29 aprile 2018, ore 20.45: TORINO-LAZIO

