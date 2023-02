Antiste: «Amiens? Sono tornato in Francia principalmente perché avevo bisogno di giocare»

Janis Antiste, attaccante di proprietà del Sassuolo, si è trasferito in prestito secco a gennaio all’Amiens, in Francia

Janis Antiste, attaccante di proprietà del Sassuolo, si è trasferito in prestito secco a gennaio all’Amiens. L’attaccante ha parlato a L’Equipe del suo ritorno in Francia.

PAROLE – «Sono tornato principalmente perché avevo bisogno di giocare. In Francia, ovviamente conosco la lingua, l’ambiente e la Ligue 2. L’Amiens ha contattato me, l’allenatore e il direttore sportivo, hanno parlato direttamente con me. Qui il piano di gioco si basa sulla profondità, corrisponde alle mie caratteristiche. Avrei potuto giocare in una serie superiore, ma la priorità era davvero il tempo di gioco. A gennaio, i club di Ligue 1, quando hanno difficoltà, sono spesso alla ricerca di giocatori esperti».