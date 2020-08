Antonello: «Il nuovo stadio è fondamentale per tornare ai vertici dell’Europa»

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della costruzione del nuovo stadio. Le sue parole

«Lasciatemi dire che sicuramente c’è un attaccamento emotivo all’attuale San Siro. Si può avere un’ottima esperienza durante i 90′ della gara. Tuttavia, ci sono molti problemi. Quando vai in uno stadio nuovo in Inghilterra o negli Stati Uniti, immediatamente percepisci di poter arrivare prima nell’area dello stadio e rimanere lì due o tre ore prima dell’inizio della partita, passare del tempo con gli amici e divertirsi. Poi si può rimanere in quell’area anche dopo la gara. È un’esperienza che non si ferma ai soli 90′ della partita, è differente.

Oggi come oggi, noi non abbiamo questa opportunità. Avere un nuovo stadio in città è fantastico e diventa una cosa che attrae in Europa, è un elemento che i giocatori considerano. Capiscono di essere in uno dei top club del mondo. Vogliamo tornare ai vertici del calcio europeo e un nuovo stadio è un elemento fondamentale che fa parte della nostra strategia e che può portare maggiori entrate, che possono poi essere investite in nuovi giocatori per rinforzare la squadra e vincere trofei”