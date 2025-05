Arabia Saudita, l’Al-Ittihad campione assoluto! Dopo il campionato, trionfo anche in Coppa per la squadra di Benzema

Arabia Saudita, l’Al Ittihad campione assoluto! Dopo il campionato, trionfo anche in Coppa del Re per la squadra di Benzema

Trionfa anche in King’s Cup l’Al-Ittihad che dopo il successo in campionato, porta a casa anche il secondo trofeo nazionale. Una storica doppietta per il club, allenato da Blanc, e trascinato dalle reti di Karim Benzema.

In finale, giocata ieri sera contro l’Al-Qadisiya di Aubameyang, e vinta 3-1 dai padroni di casa, a segno proprio le due stelle delle due squadre, con Benzema autore di una doppietta decisiva nelle sorti dell’incontro, con il gol che aprto la partita al 34′ e il 3-1 al 94′.

La rete di Aubameyang, invece, è servita solo ad accorciare le distanze dopo il raddoppio targato Aouar del’Al-Ittihad.