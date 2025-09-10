Ultime Notizie
Arbitri Serie A, le designazioni della 3ª giornata: Juve-Inter a Colombo
L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per la terza giornata del campionato di Serie A, che si disputerà nel weekend tra sabato 13 e lunedì 15 settembre. I riflettori sono puntati sul big match di Torino, il Derby d’Italia, considerato l’incontro con il più alto coefficiente di difficoltà del turno.
La sfida tra Juventus e Inter, in programma sabato alle 18:00, è stata affidata alla direzione di Andrea Colombo della sezione di Como. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Peretti e Perrotti, con Mazzoleni al VAR. Si tratta di una designazione di grande prestigio per il giovane fischietto lombardo, chiamato a gestire una delle partite più sentite e tese del nostro campionato.
Per gli altri incontri di cartello, Luca Zufferli dirigerà l’anticipo del sabato sera tra Fiorentina e Napoli, mentre Giovanni Ayroldi arbitrerà il lunch match di domenica tra Roma e Torino. La gara delle 18:00 tra Sassuolo e Lazio è stata assegnata a Paride Tremolada, e il posticipo serale che vedrà il Milan ospitare il Bologna sarà diretto da Matteo Marcenaro.
Tra le altre designazioni, spicca quella di Davide Massa per Pisa-Udinese. Completano il quadro Fourneau per Cagliari-Parma, Manganiello per Atalanta-Lecce, Arena per Verona-Cremonese e Piccinini per il posticipo del lunedì sera Como-Genoa.
Riepilogo Designazioni Arbitrali 3ª Giornata
- Juventus – Inter: COLOMBO (VAR: Mazzoleni)
- Fiorentina – Napoli: ZUFFERLI (VAR: Aureliano)
- Roma – Torino: AYROLDI (VAR: Di Bello)
- Milan – Bologna: MARCENARO (VAR: Fabbri)
- Sassuolo – Lazio: TREMOLADA (VAR: Meraviglia)
- Atalanta – Lecce: MANGANIELLO (VAR: Marini)
- Pisa – Udinese: MASSA (VAR: Maggioni)
- Cagliari – Parma: FOURNEAU (VAR: Chiffi)
- H. Verona – Cremonese: ARENA (VAR: Paterna)
- Como – Genoa: PICCININI (VAR: Gariglio)
