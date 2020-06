Arbitri Serie A: a fine stagione stop a Giacomelli, Calvarese e Rocchi

Anche gli arbitri si ritroveranno a Coverciano tra due giorni per rimettersi in forma in vista della ripartenza della Serie A

La Serie A si rimette in moto e così anche gli arbitri. I fischietti si ritroveranno tutti insieme a Coverciano per un ritiro che li porterà a presentarsi alla ripartenza del campionato preparati e controllati. I 21 fischietti della Serie A più i quattro Var Pro (Banti, Di Paolo, Mazzoleni, Nasca) sono convocati per il 3 giugno presso il centro tecnico. Il 7 giugno verranno raggiunti dai 40 assistenti a disposizione della CAN A e rimarranno riuniti fino all’11 giugno, vigilia della ripresa.

Come riporta Sportmediaset questo campionato chiuderà la carriera arbitrale di tre arbitri: Gianluca Rocchi (sopraggiunto limite di età), Gianpaolo Calvarese e Piero Giacomelli (toccato il limite di permanenza in A: otto stagioni per chi non ha lo status di internazionale). Molto probabilmente gli ultimi due diventeranno Var Pro. Per Rocchi potrebbe esserci un ruolo importante all’interno dell’Aia.