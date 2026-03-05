Connect with us
Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 28ª giornata. Ecco la scelta per Milan Inter

1 ora ago

Daniele Doveri

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 28ª giornata. Chi è stato scelto per il derby Milan Inter

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 28ª giornata di Serie A.

NAPOLI – TORINO    Venerdì 6/03 h. 20.45

FABBRI

BAHRI – POLITI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MAZZOLENI

CAGLIARI – COMO    Sabato 7/03 h. 15.00

MARINELLI

MORO – BIFFI

IV:      AYROLDI

VAR:      NASCA

AVAR:      GUIDA

ATALANTA – UDINESE     Sabato 7/03 h. 18.00

RAPUANO

COSTANZO – MASTRODONATO

IV:       FERRIERI CAPUTI

VAR:      DI BELLO

AVAR:       MERAVIGLIA

JUVENTUS – PISA    Sabato 7/03 h. 20.45

SACCHI J.L.

DI GIOIA – LAUDATO

IV:      TURRINI

VAR:     MARINI

AVAR:     GIUA

LECCE – CREMONESE    h. 12.30

SOZZA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV:       PAIRETTO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:    FOURNEAU

BOLOGNA – H. VERONA    h. 15.00

MUCERA

BINDONI – TEGONI

IV:     MASSA

VAR:     GIUA

AVAR:     MARINI

FIORENTINA – PARMA    h. 15.00

ZUFFERLI

IMPERIALE – CECCON

IV:     FELICIANI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     MARIANI

GENOA – ROMA     h. 18.00

COLOMBO

ROSSI M. – VECCHI

IV:     BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       MANGANIELLO

MILAN – INTER    h. 20.45

DOVERI (foto)

BACCINI – BERTI

IV:       MARCHETTI

VAR:     ABISSO

AVAR:     DI BELLO

LAZIO – SASSUOLO    Lunedì 9/03 h. 20.45

ARENA

MELI – ALASSIO

IV:     TREMOLADA

VAR:    PATERNA

AVAR:      ABISSO

