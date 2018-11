Arbitro Juventus-Valencia, designato il fischietto scozzese Collum

Arbitro Juventus-Valencia, ecco la designazione dell’UEFA per la sfida di Champions League: il bilancio delle due squadre con Collum

Arbitro Juventus-Valencia, designato il fischietto scozzese Willie Collum per la penultima gara del girone di Champions League in programma martedì 27 novembre alle ore 21. La sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e il Valencia di Marcelino segue il precedente ko interno contro il Manchester United in rimonta per 1-2 dopo aver dominato larga parte della gara. Sarà un’occasione d’oro anche per il bomber Cristiano Ronaldo che vorrà vendicare il cartellino rosso della sfida di andata al Mestalla, ove la Juve vinse per 0-2 in dieci uomini per oltre 70 minuti di gioco.

L’UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2018/2019. Willie Collum dirigerà la sfida a Torino tra Juventus e Valencia, verrà assistito dai connazionali David McGeachie e Graeme Stewart, dagli addizionali Andrew Dallas e Nicholas Walsh, con Francis Connor come quarto uomo. Il fischietto 39enne ha arbitrato recentemente l’Italia nella sconfitta in Portogallo durante il girone di Nations League. La Juve è imbattuta nei precedenti con il fischietto Collum a dirigere la partita, vincendo 1-0 con Sturm Graz e Lione, ma pareggiando 0-0 nei match contro Monaco e Atletico Madrid. L’unico precedente del Valencia con Collum è un pareggio 1-1 in Europa League contro il Psv del marzo 2012.