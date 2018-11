Arbitro Roma-Real Madrid, designato Turpin: l’ultimo precedente con il Barça

Il francese Turpin evoca dolci ricordi alla Roma in Champions League, i precedenti con le italiane: sorride anche l’Inter in rimonta

Arbitro Roma-Real Madrid, l’UEFA ha assegnato la partita di Champions League al fischietto francese Clement Turpin, arbitro che evoca dolci ricordi per la formazione giallorossa di Eusebio Di Francesco. Tutto esaurito all’Olimpico, attesa enorme per la quinta giornata di Champions League con la Roma che si giocherà nello scontro diretto con il Real il pass qualificazione per gli ottavi di finale della competizione europea per club. La sfida verrà giocata martedì sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. I ragazzi di Di Francesco si qualificheranno per gli ottavi di finale già se il Cska non dovesse vincere contro il Viktoria Plzen. L’UEFA ha assegnato la sfida all’arbitro francese Turpin, assistito da Nicolas Danos e Cyril Gringor e dagli addizionali Ruddy Buquet e Nicolas Rainville, Hicham Zakrani il quarto uomo.

L’arbitro francese Turpin evoca dolci ricordi alla tifoseria giallorossa della stagione appena trascorsa, con una cavalcata memorabile fino alle semifinali di Champions League sublimati nella notte del 3-0 al Barcellona in rimonta allo Stadio Olimpico. Proprio quella sfida del 10 aprile scorso venne diretta da Turpin ed è l’ultimo precedente giallorosso col fischietto transalpino, mentre l’altro precedente riguarda una vittoria in Europa League per 2-1 contro il Feyenoord nel febbraio 2015. In questa stagione Turpin ha portato bene anche ad un’altra italiana in Champions, l’Inter, vittoriosa in rimonta per 2-1 al fotofinish contro il Tottenham a San Siro. Il record di Turpin con le squadre italiane a livello internazionale è di otto vittorie, due pareggi e solo tre sconfitte.