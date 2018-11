Tottenham-Inter, arbitra Cakir e per i nerazzurri sono brutti ricordi

Cuneyt Cakir arbitro di Tottenham-Inter di Champions League, in programma mercoledì: il direttore di gara turco torna a fischiare i nerazzurri dopo un po’ di anni dall’ultima volta

Sarà il 42enne turco Cuneyt Cakir l’arbitro di Tottenham-Inter, gara valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. La scelta della UEFA, come prevedibile, è dunque ricaduta su di un fischietto di enorme fama internazionale. A coadiuvare Cakir ci saranno gli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, con Mustafa Eyisoy nelle vesti di quarto uomo. Gli assistenti addizionali saranno Huseyin Gocek e Baris Simsek. Quest’anno Cakir in Champions League ha già diretto due partite di peso nella fase a gironi: Liverpool-PSG e CSKA Mosca-Roma.

L’ultimo precedente del fischietto turco con l’Inter risale alla stagione 2011/2012, agli ottavi di Champions League (Marsiglia-Inter 1 a 0), l’anno precedente Cakir aveva anche arbitrato Werder Brema-Inter (3 a 0) nella fase a gironi: entrambi i precedenti dunque decisamente poco positivi per la formazione nerazzurra. Meglio invece per il Tottenham che con l’arbitro internazionale a fischiare ha vinto lo scorso anno 3 a 0 contro il Real Madrid nella fase a gruppi: in totale per gli Spurs una vittoria, un pareggio ed una sconfitta con Cakir.