L’Inter affronterà il Tottenham nello stadio di Wembley: Spalletti punta su 4 nomi per vincere la partita e passare agli ottavi

Mercoledì sera l’Inter scenderà in campo a Wembley per sfidare il Tottenham e conquistare il pass per gli ottavi di Champions. Lo farà affidandosi a 4 uomini che per un motivo e per l’altro sono chiamati a una grande prestazione. Si parte da Asamoah: il ghanese è già stato in questo stadio con la Juventus e sa come si ribalta il risultato, dato che il suo ingresso favorì la rimonta dei bianconeri. Spalletti gli chiederà quindi lo stesso atteggiamento in partita. Il secondo uomo, invece, è Brozovic che quando è schierato sul terreno di gioco fa sentire la sua presenza con contrasti e regia impeccabili. In Champions, però, i nerazzurri non riescono ancora a essere dominanti come in campionati: il possesso palla, infatti, passa da una media del 55 % al 45 %. A Brozovic, quindi, saranno chiesto di più.

Poi si passa a Icardi che, in 4 giornate di Champions, ha già segnato 3 gol. Il primo proprio contro gli Spurs a San Siro. L’argentino si è anche sbloccato in Nazionale e la sua crescita sembra non potersi fermare: il capitano, inoltre, arriverà riposato alla sfida, visto il turnover in campionato. L’ultimo uomo si chiama Ivan Perisic: Spalletti pretende da lui maggior continuità, i suoi spunti e i suoi dribbling possono mettere in seria difficoltà la retroguardia inglese.