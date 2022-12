Argentina, Messi: «È stato molto faticoso, ma siamo riusciti ad arrivare in finale»

Lionel Messi, attaccante del PSG ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato dopo la vittoria contro la Croazia

PAROLE – «Sono molto felice, come tutte le persone. Quello che abbiamo ottenuto non è stato facile: non ci aspettavamo di iniziare così il cammino, è stata dura ma ci ha reso più forti. Eravamo fiduciosi, conosciamo la forza del gruppo e abbiamo giocato ogni partita come se fosse una finale. È stato molto faticoso, ma siamo riusciti ad arrivare in finale».