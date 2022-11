Argentina, segreti e Scaloni: alla caccia di record e vittoria

L’Argentina si prepara all’esordio nel Mondiale in Qatar contro l’Arabia Saudita e va a caccia subito di record

L’Argentina si prepara all’esordio nel Mondiale in Qatar contro l’Arabia Saudita e va a caccia subito di record. Con un risultato positivo può eguagliare i 37 risultati utili consecutivi dell’Italia di Mancini.

Oltre a questo la Seleccion può davvero puntare al titolo. Il Ct Scaloni ha trovato le sue alchimie e i suoi segreti per far rendere al meglio l’intera rosa. In Qatar sarà l’ultima possibilità di Messi per vincere il Mondiale con la maglia dell’Argentina ed eguagliare Maradona. Motivo in più per provarci fino alla fine. L’Argentina c’è eccome tra le favorite e partire subito forte può essere un segnale importante alla concorrenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.