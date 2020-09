Arnautovic fa dietrofront: «Avevo sottovalutato il calcio cinese»

L’attaccante dello Shanghai Sipg ha parlato del periodo di adattamento al calcio cinese

Marko Arnautovic, attaccante dello Shanghai Sipg ed ex Inter, in una intervista a Beanyman Sports ha parlato del suo periodo di adattamento in Cina.

«Avevo sottovalutato il campionato cinese. Non mi sono allenato. Non mi sono preso cura del mio corpo. Mangiavo. Bevevo bevande gassate, tutte quelle zuccherate che non fanno bene al corpo. Mangiavo in orari sbagliati. Non dormivo, perché quando sono arrivato in Cina mi ci sono volute circa tre settimane prima di potermi adattare all’ora locale. Andavo a letto alle 6, 7 del mattino. Mi svegliavo alle 3, 4 del pomeriggio, andavo ad allenarmi, rimanevo sveglio tutta la notte, mangiando in orari sbagliati. Poi ho pensato che il club voleva che venissi, che facessi bene, che giocassi per vincere il titolo, e sono cambiato perché ho bisogno per fare meglio, di migliorare. Altrimenti non potrei giocare qui».