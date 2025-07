Arnautovic torna al Rapid Vienna? Il ds dei viennesi frena: «Siamo interessati, ma le priorità sono altre»

Arnautovic torna in Austria al Rapid Vienna? Le parole del ds dei viennesi Markus Katzer sulla trattativa con i nerazzurri

Il ritorno di Marko Arnautovic al Rapid Vienna resta un’idea affascinante ma, allo stato attuale, molto difficile da concretizzare. L’attaccante dell’Inter, che ha chiuso una stagione complicata in nerazzurro tra acciacchi e poche presenze da protagonista, è legato affettivamente al club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Ma il romanticismo, nel calcio moderno, deve fare i conti con i bilanci. E in questo senso il Rapid fatica a sostenere un’operazione economicamente onerosa, sia per quanto riguarda il cartellino che per l’ingaggio del giocatore.

A mettere un punto – almeno per ora – è stato il direttore sportivo del club viennese, Markus Katzer, che ha fatto chiarezza nel corso di un’intervista concessa all’emittente nazionale ÖRF. Le sue parole lasciano poco spazio all’ottimismo: l’interesse per Arnautovic è confermato, ma la trattativa si è arenata e la priorità del club resta costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. Il Rapid non può permettersi passi falsi e intende muoversi con concretezza, guardando anche ad altri profili per rinforzare il reparto offensivo. Il sogno Arnautovic, dunque, rimane sullo sfondo: suggestivo, ma in questo momento poco realistico.

SITUAZIONE ATTUALE – «Il fatto è che siamo interessati e abbiamo cercato di avvicinarci a una soluzione attraverso i colloqui. Ma al momento non posso dire molto di più. Voglio togliere l’argomento dal tavolo per ora».

PRIORITÀ DEL CLUB – «Il nostro mondo, in questo momento, non si concentra sull’ingaggio di Marko Arnautovic. Ci stiamo provando, ma a un certo punto bisogna riconoscere che potrebbe non essere possibile. In quel caso, bisognerà adottare un altro approccio».

MERCATO IN ATTACCO – «Vogliamo una squadra competitiva, indipendentemente da chi occuperà quella posizione. Finché non prenderemo una decisione definitiva, la questione rimarrà aperta e potenzialmente divisiva».