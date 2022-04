Arsenal Abraham, l’offerta dei Gunners e la risposta della Roma

L’Arsenal mette nel mirino Abraham, ma la Roma risponde picche: offerta troppo bassa rispetto al riacquisto futuro del Chelsea

Non solo Osimhen, ma l’Arsenal mette gli occhi su un altro attaccante della Serie A, ovvero Abraham della Roma.

L’offerta dei Gunneris, come riportato dal Daily Star non supera i 60 milioni, cifra nemmeno presa in considerazione dai giallorossi che vantano un accordo con il Chelsea per le recompra. I Blues dovessero riprendersi Tammy nella prossima stagione dovranno pagare 80 milioni alla Roma. Lo scrive anche Il Messaggero.