Roma, gli investimenti del futuro: pronti tre innesti per Mou

La Roma già pensa al futuro: nuova ricapitalizzazione e tre innesti per Mourinho per la prossima stagione

La Roma punta ad una nuova ricapitalizzazione per il prossimo mercato. I Friedkin vogliono investire e sono pronti 100 milioni per rimpinguare le casse giallorosse.

Soldi freschi che Tiago Pinto userà sul mercato per rinforzare la rosa. I giallorossi pensano già al futuro e le idee della società sono quella di Senesi, Guedes e Xeka: tre pedine per Mou per un nuovo salto di qualità nella prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.