Nel corso del post Inter Roma, José Mourinho si è anche lasciato andare a un pensiero su quel che manca alla formazione giallorossa

José Mourinho mai banale nelle sue dichiarazioni: ecco cosa ha detto ai microfoni di Dazn in riferimento alle lacune che ancora mostra la sua Roma nei confronti delle big, Inter in primis.

COSA MANCA ALLA ROMA – «Manca tanto, anche giocatori, esperienza. Squadre come l’Inter paga per avere Gosens in panchina, noi non lo facciamo, lavoriamo con ragazzi anche giovani ed è solo un esempio. La squadra oggi è più squadra di tre mesi fa a tutti i livelli e penso che la nostra proposta di gioco è stata positiva».