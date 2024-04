Napoli Roma, spettacolo di Geolier prima della partita - Calcio News 24

Sorpresa per gli spettatori di Napoli Roma di domani pomeriggio: prima del calcio d’inizio si esibirà Geolier

Una sorpresa pensata dal Napoli per far felici i tifosi visto il periodo non semplice che sta affrontando la squadra di Calzona. Come riportato dai profili social della squadra, domani prima del calcio d’inizio al Maradona si esibirà Geolier.

Un’ora prima del fischio d’inizio il cantante, protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, si esibirà live insieme a SLF (collettivo musicale campano composto da Lele Blade, MV Killa, Vale Lambo e Yung Snapp).