Napoli Bologna: Kvara TORNA in gruppo, ancora a parte Raspadori e Zielinski

Il Napoli prepara la sfida contro il Bologna e Calzona ha ricevuto buone notizie per quanto riguarda Kvara: le ultime dall’allenamento

Sabato il Napoli scenderà in campo al Maradona per affrontare il Bologna, una sfida delicata per i partenopei, che in caso di vittoria potrebbero sperare di arrivare ancora in zona Champions. Di seguito il report dell’allenamento a Castel Volturno, in cui Calzona ritrova Kvara in gruppo.

«Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la seduta con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia e Dendoncker si sono allenati in gruppo. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Zielinski».