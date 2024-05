Carmignani sul tracollo Napoli: «La responsabilità principale è una, non scherziamo»

Pietro Gedeone Carmignani, ex allenatore e preparatore dei portieri, ha parlato a Radio Punto Nuovo del tracollo del Napoli

Pietro Gedeone Carmignani, ex allenatore e preparatore dei portieri, ha parlato a Radio Punto Nuovo del tracollo del Napoli. Le sue dichiarazioni:

NAPOLI – «Quando un gruppo è forte, è forte anche nelle difficoltà. Da quelli bravi non posso aspettarmi di meno. Devono sempre rispondere bene, perché poi sono gli stessi che poi bussano alla presidenza per avere un contratto da 10. Ma se vali 10, non puoi darmi poi 5 o 6… La responsabilità principale del tracollo, quindi, è del gruppo, non scherziamo. Poi qualche colpa ce l’avranno anche società e allenatori, ma non proteggiamo troppo i ragazzi».