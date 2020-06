Arsenal, Arteta: «Gabriel Martinelli starà fuori per mesi»

Durante la conferenza stampa il manager Arteta annuncia un lungo periodo di stop per Gabriel Martinelli infortunatosi in allenamento

Il manager dell’Arsenal, Mikel Arteta, si è così espresso sull’infortunio alla cartilagine del ginocchio del ginocchio sinistro rimediato dal brasiliano Gabriel Martinelli durante l’allenamento:

«In uno scontro con un compagno, ha subito un infortunio al ginocchio. Non ci sono buone notizie: i medici stanno valutando l’entità del problema, ma non sta bene. Sembra che resterà fuori per mesi»