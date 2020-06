Il futuro di Aubameyang continua a essere incerto, sembra probabile che lascia l’Arsenal. Nonostante le annate travagliate dei Gunners nelle ultime stagioni, non si può certo dire che il gabonese abbia avuto un impatto negativo a Londra. Anzi, un grafico di Squawka mostra bene il suo lascito.

Since Pierre-Emerick Aubameyang made his Premier League debut, only Mohamed Salah (51) has scored more goals in the competition than the Arsenal forward (49).

124.4 minutes per goal. 👏 pic.twitter.com/NeCwB2JnDf

— Squawka Football (@Squawka) June 8, 2020