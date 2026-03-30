Arsenal, scoppia il caso infortuni! 11 giocatori costretti a rinunciare alla nazionale e Arteta ora trema

Arsenal, esplode il caso infortuni: 11 rinunce alle nazionali e Arteta affronta un’emergenza senza precedenti. Le ultime

La pausa per le nazionali si conferma un periodo ad altissimo rischio per i club, e l’Arsenal ne è l’esempio più evidente. In Inghilterra tiene banco l’emergenza infortuni che ha colpito la squadra di Mikel Arteta: ben undici giocatori sono stati costretti a rinunciare alla convocazione o a rientrare anticipatamente a Londra per problemi fisici. Una situazione che preoccupa non poco i Gunners, impegnati in una fase cruciale della stagione.

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Tra i nomi più pesanti figurano Bukayo Saka, rientrato in via precauzionale per alcuni fastidi, e Noni Madueke, fermato da un infortunio al ginocchio sinistro durante l’amichevole contro l’Uruguay. Eberechi Eze ha dovuto dare forfait per un problema al polpaccio, mentre William Saliba ha rinunciato alla Francia per un guaio alla caviglia. Gabriel Magalhães è ai box per un problema al ginocchio, Jurriën Timber sta recuperando da un fastidio all’inguine e Piero Hincapié si è fermato nell’amichevole contro il Marocco. A completare il quadro ci sono Martin Ødegaard, ancora in riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio, e Martin Zubimendi, che ha rimediato un fastidio al ginocchio destro contro la Serbia.

Nei prossimi giorni Arteta si confronterà con lo staff medico per capire chi potrà recuperare in vista dei prossimi impegni. L’Arsenal tornerà in campo sabato 4 aprile nei quarti di FA Cup contro il Southampton, poi volerà a Lisbona per l’andata dei quarti di Champions League contro lo Sporting. Infine, l’11 aprile affronterà il Bournemouth in Premier League, dove guida la classifica con un margine di 11 punti sul Manchester City. Una serie di appuntamenti decisivi che i Gunners rischiano di affrontare in piena emergenza.