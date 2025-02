Arsenal, la strana rivelazione di Arteta: «Nwaneri non può entrare nel nostro spogliatoio», ecco il motivo

Arsenal, la rivelazione di Arteta su Ethan Nwaneri: il calciatore non può entrare nello spogliatoio dei Gunners, ecco il motivo

Mikel Arteta, nella conferenza stampa in vista della partita Newcastle Arsenal, ha rivelato un incredibile fatto sullo spogliatoio dei Gunners, in cui il giovane Ethan Nwaneri, a segno con già sei reti in tutte le competizioni.

«Ethan non può ancora essere parte del nostro spogliatoio, il che è incredibile. Deve vestirsi da qualche altra parte, anche il giorno della partita».

Il motivo è legato al fatto che il giocatore non ha ancora 18 anni e le regola della FA sulle norme di salvaguardia dei minori che impediscono ad un minorenne di entrare in uno spogliatoio senior. Il giovane calciatore dell’Arsenal deve quindi ancora cambiarsi fuori dal suo spogliatoio e senza i suoi compagni, anche nei giorni di partita.