Arsenal, ufficializzati quattro rinnovi: c’è anche David Luiz

L’Arsenal ha ufficializzato quattro rinnovi. Il più significativo è sicuramente quello di David Luiz, che rimarrà ai Gunners almeno fino al 30 giugno 2021. Arrivato in estate, Luiz ha collezionato già 33 presenze e 2 reti con la maglia dei Gunners: in Premier League, invece, è arrivato a quota 186, con 13 reti messe a segno.

Il club londinese ha poi ufficializzato i rinnovi di Pablo Mari e Cedric Soares. Prolungato il rinnovo di Dani Ceballos, che rimarrà alla corte di Arteta fino al termine dell’attuale stagione per poi tornare al Real Madrid.

